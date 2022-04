Hecham ELHAMRI

Responsable qualité dans un institut publique de 300 fonctionnaires, auditeur habilité, formateur SMQ, Normes ISO 9001, 17025, ISO15189 et ISO22000.

J'anime un groupe de coordonnateur qualité, au sein de notre institution. En tant que chef du projet qualité, j'organise, je planifie et j'optimise le déploiement de la démarche qualité. Je définisse des indicateurs et mettre en place des tableaux de bord permettant de qualifier et d'analyser l'insatisfaction clients, j identifie et préconise les actions à mettre en place pour réduire les réclamations et augmentez la satisfaction clients, je pilote l'évaluation qualité des laboratoires d'essais, secrétariats techniques), via des audits sur site et suivre la réponse aux écarts .....; Assurer la veille normative et réglementaire relative.



Mes compétences :

Qualité

Audit

Toxicologie

Chimie analytique

Santé environnementale

Hygiène des aliments