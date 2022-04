Abdallah AG HAMA

Je suis diplome de l'Ecole nationale d'administration de Paris , C.I.A.P. Option : relations internationales 2004





Je suis un ancien auditeur du centre d'etudes diplomatiques et strategiques de Paris option :diplomatie et relations internationales 1999 et 2000





Je suis diplome de l'ecole nationale d'administration de Bamako Mali option: administration publique 1984



J'ai servi dans le cabinet du ministere des affaires etrangeres du

Mali en qualite de conseiller technique charge du suivi du Pacte national signe entre le gouvernement malien et la rebellion touaregue en 1992 de 1994 a 2001



J'ai ete chef d'antenne de l'Autorite pour le developpement integre du nord-mali a Tombouctou de 2001 a 2005



Mes compétences :

