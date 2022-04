Bonjour, Abdallah AMKOUY, en poste chez AREP (filiale SNCF) depuis maintenant plus de 4 ans en tant qu'administrateur systèmes et réseaux, je cumule aujourd'hui une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de l'IT.



Je dispose d'un profil polyvalent, ayant eu la chance durant mes différentes missions, d'évoluer de technicien à administrateur et par la même occasion de diversifier mes compétences.



Ces 4 dernières années en qualité d'administrateur, ont aiguisé mon envie d'apprendre et "d'upgrader" mes connaissances, jour après jour. Autodidacte, je suis prêt à relever tout challenge, avec l'esprit d'équipe que j'estime capital dans la consécration de tout projet. N'hésitez pas à me solliciter pour toute question par message privé sur Viadeo.



Je souhaite porter à votre attention que je souhaiterais en particulier un poste chez un client final. Je vous remercie pour l'attention portée à mon profil.



Cordialement,



M. Abdallah AMKOUY



Mes compétences :

Checkpoint

Riverbed

VMware ESX

Virtualisation

Microsoft Windows Server

NetApp