Abdallah BEN MOSBAH

Étant titulaire d’un diplôme de maitrise en génie mécanique et actuellement doctorant en aérospatiale, j’ai pu acquérir des connaissances avancées en génie mécanique ainsi qu’en génie industriel. Durant mes années d’études, j’ai développé les habiletés et les aptitudes nécessaires pour déterminer les besoins en technologie dans l’entreprise. J’ai aussi appris à définir, justifier, planifier et mener à terme un projet d'implantation d'une technologie existante ou de développement dans les champs d'application du génie mécanique et industriel.