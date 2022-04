Abdallah BEN SALEM

Actuellement en veille active, je recherche un poste me permettant d'allier conception et dimensionnement de systèmes mécaniques.

Connaissance en calculs structures par éléments finis, dimensionnement, conception CAO, Choix des matériaux, plasturgie, Organisation et Gestion de la Production ...



Mes compétences :

Motivation employés

Sens de la relation client

Calcul de structure

Métallurgie

Plasturgie

Traitement de surface

Design

Conception mécanique

Support technique

Matériaux

Mécanique

Recherche

CATIA

COMSOL

Solidworks

Microsoft Office

Matlab

Mastercam

DRAFTSIGHT

Abaqus

Autocad

Adobe Photoshop

CATIA V5

TopSolid

Mathcad

Linux

C

Microsoft Windows

CNC