Abdallah BOUKRAYA

Technicien Informatique gestion de formation de base, avec une langue expérience dans la maintenance informatique, et quelques années en programmation orienté objet (Delphi , et base de données Oracle, interbase , mysql), puis une petite expérience dans le domaine de VOIP, et actuellement je suis en pleine activité dans le système d'impression chez RICOH, Solution pour les parcs d'impression.



Mes compétences :

Système d'exploitation ( Windows, Unix/linux)

Microsoft Office

Déploiement des solutions d'imprssion et des ordia

Maintenance des imprimantes Multifonction

VoIP

Programmation orientée objet (Delphi, windev, VBA)

Maintenance informatique