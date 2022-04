Abdallah el bahri, coordinateur HSE, animateur sécurité SOGEA MAROC sur chanteir LAFARGE TETOUAN(2007-2008),résponsable HSE DLM(02.2008-01.2010) sur chantier OCP ASFI-OCP ELJORF EL JADIDA-cimenterie CIMAR AGADIR ,superviseur HSE avec équipe projetSOTASERV/ CIMAR AGADIR (01.2010-03.2010),coordénateur HSE SOTASREV/ USABIAGA démolition sur chantier LAFARGE TANGER (03.2010-06.2010),résponsable HSE SOTRAVO sur chantier QUATARI DIYAR TANGER (06.2010-08.2010), superviseur HSE équipe projet SOTASREV/ HOLCIM fés rase lema,(08.2010-10.2012),inspecteur verificateur des travaux en hauteur SOTASERV/CADAGUA sur chantier OCP EL JADIDA ( station dessalement) ( 2012-2013),coordinateur HSE usine HOLCIME SETAT (2013-2014),directeur projet SOTASERV/KCT sur chantier palais ifrane



Mes compétences :

Formateur

Identification et analyses des risques

Amélioration et mettre en place des plans HSE

Etablissement des rapports d'accidents

Suivi et controle engins chantier ,EPI-EPC

Formatrice SST