Eltc CONSULTING

Nous vous proposons trois formations :

Formation professionnelle : La formation professionnelle est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir le savoir et les savoir-faire (capacité et aptitude) nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle.

Formation obligatoire :Les formations obligatoires représentent l’ensemble des actions de formation que l’employeur a l’obligation de mettre en œuvre sans qu’elles soient à sa seule initiative. Elles concernent en grande partie les formations liées à la sécurité. Elles sont, selon les cas, finançables ou non sur les fonds du plan de formation. A noter que le caractère obligatoire de ces formations impose qu’elles se réalisent durant le temps de travail. Comme toute action de formation suivie par les salariés, elles font l’objet d’une information et d’une consultation de l’employeur auprès du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Bilan de compétences : Le bilan de compétences est l'analyse et l'évaluation des compétences professionnelles et personnelles, ainsi que des aptitudes et des motivations d'une personne.

Il aboutit à la définition d’un projet professionnel réaliste et adapté au marché de l'emploi et, le cas échéant, à la définition d’un projet de formation continue ou complémentaire.

Les motivations pour faire un bilan des compétences sont multiples : réorientation professionnelle, réalisation d'une formation pour l'obtention d'un diplôme, évolution en interne ou en externe...



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Droit du travail

Étude de marché

Comptabilité

Marketing RH

Finance

Création d'entreprise

Informatique

Bureautique

Finance islamique

Communication RH

Droit des contrats

Droit des sociétés

Contrôle interne

Contrôle qualité

Bilan de compétences

Communication

SPSS Statistics

Droit des affaires

Hygiène sécurité et d'envirenment

Qualité