Abdallah FARAH

Bonjour à tous et à toutes ,



Pendant 20 ans j'ai collaboré d'une manière active au maintien des bonnes conditions de fluidité des chantiers au coeur des centres de décision dans la réalisation de grands projets énergétiques et industriels au Maroc dans les secteurs minier, chimique, pétrolier, sidérurgique,et d'autres,

et bien mené en conséquence un courant d'affaires dans une petite structure en démarrage qui est Protechni industrie depuis 2008,



Notre équipe parfaitement rodée est à votre entière disposition pour mettre en oeuvre tout projet industriel pour des prix très convenables, avec toujourd une volonté de vous accompagner le plus en amont possible dans une dynamique de collaboration qui vous gardera propriétaire des situations et des choix techniques résolument réalistes.