Jean Pascal MOREL

Très régulièrement, vous passez à coté de réelles opportunités sans le savoir !

Comment-Quand-Pourquoi ? Cherchez bien !



Développement - Conseil - Communication Institutionnelle

Image de marque & Visibilité des entreprises sur Média Web 2.0





Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,



Cette page-profil regroupe une partie des membres qui s'intéressent aux différentes rubriques (gratuites) dont j'ai cru judicieux de créer au fil du temps sur les réseaux sociaux professionnels, ainsi que les personnes rencontrées à l'occasion d'événements ou de réunions Networking et donc de surcroit : celles et ceux avec qui je suis amené à collaborer et/ou aider de près ou de loin.



Marquer ses repères, trouver les bons interlocuteurs, être correctement et sérieusement renseigné, obtenir des réponses ... auprès des dizaines de millions de personnes que composent les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours une tâche facile et forcément évidente.



Demain ..., nous y sommes tous les matins dès le commencement de notre journée !

A l'heure d’aujourd’hui, certaines vieilles recettes d'hier ne fonctionnent plus, c'est pour cette raison qu'il faut se remettre en question de manière continuelle, et ne surtout jamais tomber dans le piège du fatalisme.



Je suis bien conscient que beaucoup de choses ne sont plus en phase avec la réalité dans bon nombre de domaines.

Nos politiques, quel que soit le clivage sont eux-mêmes parfois un peu dépassés par les événements !



Très modestement, je suis de ceux qui pensent qu'il va falloir rompre avec pas mal de nos anciennes et parfois mauvaises habitudes !

Pour cela, il faut mettre de coté un peu notre fierté, il devient de plus en plus nécessaire de se pencher sur certains pays qui ne connaissent jamais la crise, et oui il y en a !!!



La communication devient aussi de plus en plus sauvage quel que soit le support, les réseaux sociaux ne sont pas épargnés !

Des étudiants qui reçoivent des propositions de gestion de patrimoine ..., des demandeurs d'emploi recevant des offres commerciales de croisières ou d'articles de luxe ...

Et j'en passe et des meilleures, tout cela est-il bien raisonnable ???



Sans compter aussi (et plus que jamais) les nombreuses propositions pour soi-disant faire fortune ou gagner de l'argent sans mal !!!, La finalité ne sera que d'enrichir les fondateurs du système proposé, bien souvent sous forme d’opportunité d'affaire (Marketing Multi Niveau)



Dans tous les cas, soyez vigilants, réactifs et ne prenez jamais de décisions sans vous renseigner très sérieusement au préalable.

Quelques rubriques sont dédiées à ces questions dans les divers espaces hubs créés au fil du temps.



Peut-être trouverez-vous ce que vous recherchez en visitant (dans un premier temps) cet espace :

Hier, l'essentiel a été fait.

Aujourd'hui, je m'efforce de faire l'impossible.

Demain, je tente l’impensable.



Mes compétences :

développement

Création

Informatique

Apport d'affaires

Co-créateur des ressources intérieures de l'autre

Conscience professionnelle

Persévérance

Relations internationales

Amélioration continue

Relationnel