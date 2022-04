Abdallah GOURRAM

La société METALUMA Sarl, seize a N° 173 avenue Med Diouri Appt. 3 Kénitra a pour but de satisfaire le marché et les clients en travaux de sous-traitances, prestations de services et travaux Divers ci-après :



- Travaux de Charpente métallique en toute sorte.

- Travaux de montage et pose.

- Travaux de Chaudronnerie.

- Travaux de Menuiserie métallique.

- Travaux de Menuiserie d’Aluminium.

- Travaux d’Aménagement intérieur et décoration.

- Travaux des revêtements des surfaces.

- Travaux de gros œuvre.

- Maintenance industrielle.

- Négoce.

- Courtier en travaux (gestion des affaire et pilotage).





Nos services ont par conséquent l’expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet jusqu’à son terme.

Nous nous permettons et souhaitons mettre nos compétences à votre service.



Dans l’espoir de retenir votre attention lors de votre consultation,

Nous vous prions de croire, Cher Messieurs, en l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.



Mes compétences :

Gestionnaire

Manager