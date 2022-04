Abdallah GOURRAM

Chers Messieurs /Mesdames,



Nous avons l’honneur de vous informer par la présente sur les principales activités de notre société METALUMA Sarl, et qui ont pour but de satisfaire le marché et les clients en travaux de sous-traitances, prestations de services et travaux Divers ci-après :



 Travaux de Charpente métallique en toute sorte.

 Travaux de montage et pose.

 Travaux de Chaudronnerie.

 Travaux de Menuiserie métallique.

 Travaux de Menuiserie d’Aluminium.

 Travaux d’Aménagement intérieur et décoration.

 Travaux des revêtements des surfaces.

 Travaux d’habillages des façades (en Alu Composite)

 Maintenance industrielle.

 Courtier en travaux (gestion et pilotage).

 Mise en service de main d’œuvre qualifie et compétent.

 Prestations des services : voir CV personnel

• Chiffrage des projets (estimation budgétaires).

• Gestion des études et de production (bureau des méthodes et fabrications).

• Gestion des chantiers.



Nos services ont par conséquent l’expérience et la compétence pour étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner un projet jusqu’à son terme.

Nous nous permettons et souhaitons mettre nos compétences à votre service.



Dans l’espoir de retenir votre attention lors de votre consultation,

Nous vous prions de croire, Chers Messieurs & Mesdames, en l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.





Mes compétences :

La menuiserie d’aluminium

La construction métallique.

Gestions et pilotage des projets.

Les études des prix.

La comptabilité (Facturation, liaison transit/Doua

La construction mécanique.

Le marketing et management des projets.