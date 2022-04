Abdallah HADJI

Chef de pole dans l’Entreprise d’Electrification Rurale et Urbaine de BATNA – SERUB-Algérie.

*PROJET1 :REALISATION D'UN CENTRE ANTI CANCER à BATNA

-PARTIE DE L'ELECTRICITE FORT ET FAIBLE:

installation de SYSTEME VDI (Védios ,Donnés et Images).

installation de systeme D'incendie et éclairage de sécurité .

installation de systeme Réception Satellite .

installation de systeme Appel malade.

Eclairage intérieur et extérieur

Alimentation électrique

*Projet2:ETUDE ET REALISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA NOUVELLE VILLE HAMLA-BATNA( PROJET EN COUR)

*PROJET3:REALISATION DE LA PARTIES COURANT FAIBLE DE LA NOUVELLE COUR DE JUSTICE DE MEROUANA-BATNA

-CABLAGE ET EQUIPEMENTS DU DETECTION INCENDIE

-CABLAGE ET EQUIPEMENTS DU RESAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE

-CABLAGE ET EQUIPEMENT DE SYSTEME VEDIOSURVEILLANCE.