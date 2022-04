Abdallah KACHKACH

Je suis consultant expert comptable gerant du bureau d'expertise comptable et de conseil BUDEC qui est créé depuis 1986 spécialisé dans les missions suivantes:

- Assistance comptable, fiscale et juridique

- Creation de sociétés

- Audit financier, Organisation, Elaborations des manuels de procédures comptables et financiéres

- Etudes de faisabilités

- Intermediaire dans les transactions commerciales, ventes de terrains immmobiliers grandes superficies pour lotissements, promotion immobiliére, appartements, villas et maisons

- Ventes d'usines, hotels.

- Mise en relation commerciale



Notre devise: Crédibilité et sérieux



Mes compétences :

expert comptable polyvalent