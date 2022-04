Madame Monsieur,



Actuellement en Master 2 Traitement automatique de l'image et de la langue, Université de Caen Normandie - Caen, et titulaire d'un Master 2 en Informatique et Télécommunication (parcours Intelligence Artificielle, Intelligence Collective, Interaction) Université Paul Sabatier - Toulouse. Je suis ouvert pour des contrats CDI, CDD et même pour un stage de 6 mois pour le début Mars 2017 vu ma formation actuel.



Depuis le début de mon cursus, j’étais très intéressé par le développement de logiciels d’entreprises et les projets de fin d’études que j’ai réalisés jusqu’à aujourd’hui étaient en relations avec les projet qui répond aux attentes du monde professionnel actuel. Par la suite, j’ai opté pour le domaine de développement d’application. En effet la maintenance et les possibilités d'évolution sont des enjeux majeurs de l’informatique de demain.



Ayant déjà travaillé comme stagiaire, je trouve que mes compétences dans le développement d’applications dans le langage Java ainsi que mes compétences en J2EE, C, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, AngularJS et les SGBD tels que MySQL, Oracle, MongoDB vu les projets effectués au long de mon cursus universitaire, pourraient être d’une aide supplémentaire dans la faculté d’adaptation et de participation au sein de votre entreprise, ainsi que pour l’accomplissement de mon travail.



Convaincu de pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée, je suis quelqu’un de flexible, persévérant, qui assume la responsabilité et qui aime le travail en groupe tout en étant capable d’être autonome. Afin de développer ces arguments, c’est avec plaisir que je souhaite vous rencontrer afin de vous convaincre de mes réelles qualités et motivations.



Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.



Abdallah MECHATI.



Mes compétences :

Oracle

MySQL

CSS 3

Java EE

PHP

Java

Eclipse

Visual studio

Adobe Photoshop

NetBeans

MATLAB

C#

UML/OMT

Microsoft Visual Studio

Java 2

XHTML

JavaScript

HTML5

AJAX

MongoDB

