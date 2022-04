Abdallah NOURI

Technicien Maintenance industrielle Pétrolier gaz oil & Projet



- maintenance mécanique équipement machines tournante

statique , rénovation, préventive , entretien.corrective et

Curative, intervention, réparation, (dans domaine de l'industrie pétrolière gaz oil ) turbine compresseur gaz, pompe hydrauliques, piston ,pompe engrenage ,centrifuger, alignements les moto pompe.

Multiplicateur, réducteur, auxiliaire, vannes pneumatique, commissioning



* ( Lecture de plan et schéma ) *







* PROJET: EN G.T.P /OURHOUD. SONATRACH. KELLOK. USINE GAZ & OÏL............. du 1998 au 2002



- Maintenance Mécanique turbine gaz compresseur équipement auxiliaire;multiplicateur. les pompe hydraulique volumétrique.et centrifuge.alignement pompe , les airo a huile.refroidissement

inclinaison les pales , arbre palier roulement réglage poulie courroie. transmission.

Skid, colonne, séparateur . plateaux clapet ) + commissioning .......



*PROJET;.............................................................................................................................. .......du 03 / 04

Hassi Rmél: ENGTP, Sonatrach, J G C, Station compression gaz boosting:

- Maintenance Mécanique équipement statique et rotatif + commissioning



SONATRACH / ETTERKIB / HASSI R'MEL........................................................................ du 04 / 06



- Maintenance mécanique des installations (18) machines tournantes turbine gaz compresseur équipement statique et rotatif

Station compression, travaillé en collaboration l'ensemble des service maintenance site en production

EXP SONATRACH



*ENGTP / SONATRACH . ESP .GPT. T F T -SH TOTAL .REPSON ...................................du 2007



- Maintenance équipement rotatif statique usine TOTAL Repson TFT Groupement

plus+ anadarco hassi berkine usine maintenance + upgrade CEPSA /OURHOUD



*SONATRACH / ETTERKIB / HASSI R'MEL...................................... .....................................du 08 / 10



- Maintenance mécanique des installations (18) machines tournante turbine gaz compresseur et équipement statique rotatif

Station compression travaillé en collaboration l'ensemble des service maintenance . production EXP

Sonatrach







Projet & maintenance

* Centrale Electrique Cycle Combine TARF . ............................. ............du 10 / 13

*CHEF D'EQUIPE MECANIQUE

eurl / traytem GTC.CO / IBERDROLA / G.E



*projet: centrale électrique cycle combine ( Hyundai setif. Algérie ) 2015 /2016

agent technique mécanique

-Projet. .travaux montage tout équipements statique .rotatif.

Turbine gaz vapeur compresseur HP alignements pompes station

Pompage . condensat vapeur.station gaz oil .skid gaz..luboil. hvac

Gain d’admission..CO2 incendie .pont roulant transformateur

Suive les travaux et levée réserve.avec le client .inspection qualité. Sonal gaz, Iberdrola, G/E



*formation: semainière: H.S.E. Secourisme. soudage. métrologie.

graissage. lubrification. Electricité. GMAO

-TIP: Technicien Inspection Programmation Mécanique.

- Préparateur .pièces de rechange. PDR.



Mes compétences :

Mécanique générale