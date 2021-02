Awf WOODWARD

AWF s’impose comme représentant principal de WOODWARD en France et en Afrique Francophone avec une équipe de techniciens spécialistes en régulation de vitesse et contrôle commande pour moteurs industriels et turbomachines, et une gamme complète de produits et services pour la performance énergétique et la sécurité (Industrie et Marine).



Mes compétences :

Contrôle commande

Régulation de vitesse

Modernisation des Installations de production d'En

Rénovation turbines

Assistance technique industrielle/marine

Import export matériel régulation

Formation professionnelle

Turbomachines

Maintenance industrielle