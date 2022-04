Abdallah RANDI

Ayant déjà réalisé des missions similaires, j'aimerais beaucoup pouvoir mettre à contribution mon savoir faire et le partager



Mes compétences :

Plesiochronous Digital Hierarchy

Synchronous Digital Hierarchy

Performance Monitoring

HP OpenView

ADM

xDSL

Wi-Fi

WDM

Visual Basic

UMTS

UDP

Telnet

TCP/IP

SIP

RIP

PSPICE

OSPF (Open Shortest Path First)

NODEB

Miqom

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux

IP

ICMP

HTTP

GSM

FTP

Ethernet

Domain Name Server Protocol

Citrix Winframe

C Programming Language

Bug Tracking System

Base Station Controller

Apple Mac

Alcatel

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ARP

4G Networks