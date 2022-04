Abdallah ZOUBI

Je suis en deuxième année Master Sciences et Techniques à la FSTM, option: Management Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.



j'aime que mon travail soit organisé ce qui me permettra d'atteindre mes objectifs avec efficience.



pour moi, la devise de réussite est l'esprit d'équipe, il suffit que chacun apporte une idée afin d'y participer au développement d'équipe et enrichir l'expérience de l'entreprise.



Mes compétences :

Management intégré QSE

HACCP

Management Qualité Secteur automobile

Analyse des Risques Professionnels

Management de Projet

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 22001

Etudes des impacts Environnementales