Abdallahi KIDÉ

Après un master en virologie moléculaire et médicale à l'institut Pasteur de Paris et de l'université Paris Diderot(Paris 7), j'ai suivi une formation en recherche clinique accompagné d'un stage au CHU de Nantes.



Actuellement, je recherche des structures me permettant d'évoluer et d'exprimer le maximum des mes potentiels dans le cadre de la recherche clinque.



N'hésitez pas à me joindre si mon profil vous intéresse.

Merci d'avance.



Mes compétences :

Virologie

Visite de mise en place d'une étude clinique

Visite de selection des investigateurs pour unr ét

Visite de monitoring d'étude clinique.

Aide l'investigateur au screeming des patients, l'

Remplissage du cahier d'observation.

La conception des documents essentiels pour une ét

Maitrise du pack office.