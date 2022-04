Abdassalem HARABI

Ingénieur en Génie Des Matériaux, j'ai une expérience significative dans le milieu industriel (dont 6 ans dans une entreprise internationale en poste de Responsable Qualité ), à laquelle j'ai appris à manipuler les moyens et les outils nécessaires au bon fonctionnement des unités de production, en assurant la protection des Clients ainsi que les performances de l’entreprise.



Mes compétences :

Resolution des problemes

gestion des reclamations

optmistion des flux de production

PPAP

metrologie

reporting,

chronometrage et organisation des postes de travai

pilotage plan d'actions

Assurance qualité

pilotage de la performance et tableaux de bords

8D

QCD

MRP

validation process, produit

Contrôle qualité

clacul des charges