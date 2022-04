Abddellatif HOUDAJ

Je suis un jeune ingénieur lauréat de l'école mohammadia d'ingénieurs en conception et fabrication mécanique, j 'occupe actuellement le poste de responsable bureau industriel et technique au sein du département ameublement dans le groupe richbond.

Je chapeaute une équipe de sept techniciens pluridisciplinaire en dessin assisté par ordinateur ; en méthodes et en ordonnancement et lancement.



Mes compétences :

Chiffrage de prix de revient

ETUDE TECHNIQUE

Gestion de projets

Animer et Manager des équipes pluridisciplina

GPAO basée sur ERP

Méthodes du Lean Manufacturing

R&D

Mécanique

Gestion de projet