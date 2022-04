J'ai découvert sur Internet, il y'a un mois, une opportunité d’affaire qui vous propose de faire tout vos type d'achats ( on-line : sur Internet et off line : dans les magasins affiliés ) que ce soit de l'alimentaire , du textile, matériels numérique ou hi fi ou informatiques , voyages, etc. ... à moindre prix…



Ici je vous présente une vidéo qui explique tout à propos de DHS CLUB en cliquant sur ce lien et bon courage :



http://puissanceweb.info/conf/Presentation_D.H.S.swf.html





Sur ce votre portail vous aurez plus d'informations sur le principe. Honnêtement c'est génial parce que on fait vraiment des économies mais en plus de ça on reçoit du cash back sur chaque achat donc des points de fidélités (accumulés chez tous les commerces affiliés avec UNE SEULE CARTE) que l'on peut échangé contre de l'argent !!!



Déjà 4 300 000 de membres alors ne tardez pas et inscrivez vous !!! il vous suffit de devenir membre associé et suivre une formation qu'offre la société et de travailler en équipe avec votre coach et votre ligne de conduite



Si cela vous intéresse et vous avez le désir de nous rejoindre :



1- Remplissez ce formulaire et confirmez votre inscription dans votre email:



https://www.clubshop.com/cgi/appx.cgi/AA4282825





2. Installer ce logiciel de la salle de conférence pour suivre la présentation de l’affaire en ligne, et ses objectifs : on vous explique Votre mission au sein du Club DHS et comment cela fonctionne et comment vous pouvez créer et avoir un revenu et gagner de l'argent avec notre concept



c'est du Lundi au Vendredi à partir de 20h30 (Paris). Cliquer pour installer la salle de conférence:



http://www.hotconference.com/software/conference.php?id=17792222



Vous entrer dans la salle avec:



login: «VotreNom-votre ville-VotrePays»



Mot de passe : contacter moi après votre inscription pour que je vous l'envoie par email.

aissamed@hotmail.com



Toutes mes salutations