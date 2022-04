Abdé BOUTOUIL

"J'ai refait tous les calculs. Il confirme l'opinion des spécialistes: notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire: la réaliser" cette phrase d'un des pionniers de l'aeropostal, reste un leitmotiv permanant, et signifie que tout Est Possible.



Âgé de 39ans et avec 15 d'experiences dans le commerce, je suis passionné par la satifaction clientèle.



J'ai appris ces dernières années que tous les succès et tous les echecs etaient collectifs; à charge au manager: de former, d'accompagner, et de placer chaque but à hauteur acceptable, afin d'obtenir "une substance de qualité".



Mes compétences :

Gestion du personnel

Construction

Management

Bricolage

Formation

Négociation

Communication