Jean-Francois LE GALL

Fort d'une expérience de près de 6 ans chez UNIBAIL-RODAMCO en qualité de responsable commercialisation (4 TEMPS LA DÉFENSE, PARLY 2, VELIZY 2,...), je me suis tourné vers le service aux entreprises, tout en continuant à naviguer dans l'univers de l'Immobilier & du Commerce.

J'ai donc intégré en 2011 le Groupe RÉPONSE. En qualité de commercial grands comptes, j'accompagne des enseignes nationales et internationales dans leurs problématiques techniques d'aménagement d'espaces.

RÉPONSE, est également un partenaire idéal pour les Brokers, Architectes, agences de Design et développe de plus en plus ses compétences vers le secteur des Bureaux et de l’Hôtellerie de Luxe.



REPONSE en quelques chiffres :



- 25 ans d’expérience,

- 270 collaborateurs experts,

- 73 millions de CA en 2012,

- 7 implantations en France et en Italie,

- 3000 sous-traitants strictement sélectionnés par notre service achat, dont 330 labellisés RÉPONSE



Quelques références : Foot Locker, Longchamp, Primark, Printemps, Hotel W Opéra, Versace ...



Je me tiens à votre écoute pour vous aider dans vos projets d'aménagement et sur l'optimisation budgétaire de ces opérations.



Très cordialement

Jean-François LE GALL

06 34 40 14 43



Mes compétences :

Commercial grands comptes