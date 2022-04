Abdealkader HAOUED MOUISSA

Je suis un Ingénieur Pétrolier - branche Instrumentation des Puits de Pétrole et Canalisations - Promotion 1976 - 1978 - INHC Boumerdès - Alger - Ayant travaillé pendant 10 ans dans une société mixte Algero - Américaine entre In-Aménas - Hassi-Messaoud - Haoud El-Hamra - Hassi-R'Mel et Ouargla.



- Actuellement je suis un Manager d'une compagnie privée d'Hydrauliques - Génie Civil et Equipements exerçant à Hassi-Messaoud - Ouargla et Touggourt



Mes compétences :

Génie civil

Pétrochimie