Farouk BELHOUCHI

Le cabinet Afaconseils est spécialisé dans la GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES. Ce positionnement présente un double avantage : Il fait l'objet d'un encadrement juridique ( Loi 2035-32 du 18 Janvier 2005 sur la Cohésion Sociale ) d'une part et en fonction des besoins des entreprises et des organisations à partir d'un diagnostic de mise en conformité des politiques en matière de RH d'autre part.



AFACONSEILS propose une gamme de 9 prestations :

Diagnostic de la Gestion des Compétences et des Emplois

Audit des besoins de formation

Evaluation et Bilans de Compétences

Elaboration et Gestion (Externalisée) du Plan de Formation

Assistance à l'ingénierie financière de la formation

Conseil et Accompagnement aux Recrutements

Conseil et Accompagnement à l'élaboration des Accords d'entreprises

Formation à la GPEC et à la Négociation

Conseil et Assistance à la Gestion des Plans de GPEC





CIF

Bilan de compétences

GPEC

DIF

Reclassement