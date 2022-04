Brigitte STABOLI

Plus de dix années d'expériences dans l'accompagnement de la personne

une formation et une certification en tant que praticienne en relation d'aide via le Québec (ICP quebec)

http://identiteretrouvepourunelibertegagnee.weebly.com/



UN LIEU POUR FAIRE ÉMERGER NOTRE IDENTITÉ ​ET SE RENDRE LIBRE



Bienvenue à chacun, chacune,



Je suis accompagnante en dynamique de vie, mon parcours m’a permis d’appréhender des situations parfois chaotiques et d’apprendre à les surmonter, de faire de ces situations un tremplin pour rebondir vers des solutions de vie.



J’ai une formation et une certification de praticienne en relation d’aide (I.C.P. Québec) ainsi que plus de dix années d’expériences dans ce domaine.



Aujourd’hui, nos vies ne sont plus un long fleuve tranquille, nous vivons dans un stress continu et n’arrivons plus à prendre du temps pour nous même, un temps pour se poser et se redécouvrir.



Ce que je vous offre dans ce lieu est : de pouvoir poser la première pierre de votre changement de vie, poser vos prérequis et faire émerger votre « moi », votre véritable identité et non pas de vous identifier à votre rôle de maman, de papa, de responsable de telle association, de votre grade ou poste dans votre travail….



De trouver en vous des réponses aux questions telles que :

Qui suis-je ?

Qu’est ce qui est essentiel, incontournable pour moi ?

Qu’elles sont mes véritables aspirations, mes goûts, mes besoins ?

Quel est le but de ma vie ici ?

Quels sont les moyens pour atteindre cela ?

(cela n’est pas exhaustif il s’agit d’une première piste de réflexion).



Ma démarche dans les entretiens se veut non directive dans un premier temps, c’est en vous-même que vous trouverez les réponses au travers de nos échanges et de votre histoire de vie.



Puis la démarche peut devenir semi-directive si un problème récurrent émerge et que vous désirez allez plus loin, afin de vous en libérer et de pouvoir adopter une nouvelle dynamique de vie



Mes compétences :

Empathie et sens de l'écoute