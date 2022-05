Nathalie TIBERIO

Voici comment je définie le mot IMPOSSIBLE:

Ce n est rien qu 'une excuse avancée par ceux qui trouvent plus simple de vivre dans le monde qui leur a été légué plutôt que de chercher en eux la force de le changer. Impossible n'est pas un fait établi. C est une opinion. Impossible n'est pas une fatalité. C est un DEFI. Impossible est une chance. Je suis une personne déterminé, et ambitieuse . Responsable Développement Commercial pour REDKEN L' OREAL en partenariat avec l'école de Commerce Sup de V St Germain en Laye.



Mes compétences :

Lire un bilan

Lire un compte de résultat

Manager une équipe

Maitrise des techniques de coupes

Maitrise des colorations, mêches, permanente

Gestion des commandes de produits d'exploitation

Gestion des produits reventes

Developpement de l'entreprise

Relooking