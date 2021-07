Animation, intégration et formation des collaborateurs.

Analyse et contrôle des indicateurs de performances.

Gestion proactive de la correspondance avec les clients.

Proposition des actions correctives journalières pour atteindre

les objectifs.

Enthousiaste, tenace, disponible et « challenger dans lâme ».

Excellent relationnel.

Innovant, capacité à réinventer et à sintégrer.