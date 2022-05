Pierre-Emmanuel DINÉ

Fort d'un Master Professionnel de Physique des Rayonnements appliqué à l'Industrie et au Médical (PTR-IPM), j'ai pu acquérir des bases techniques en physique, en modélisation et simulation informatique ainsi qu'en codes de calculs.

J'ai été formé à détecter et analyser tout type de rayonnement avec du matériel spécialisé, mesurer la radioactivité par analyses spectrales, ce qui m'a permis lors de mon stage de Master 1 réalisé au CHU de Clermont-Ferrand de participer à la découverte d'un procédé permettant d'éviter les effets secondaires des rayonnements (cataracte radio-induite) délivrés lors de scanners des rochers sur des enfants atteints de troubles de surdité congénitale.

Ayant pu appréhender les méthodologies de travail propres au domaine médical mais formé aux normes de radioprotection, j'ai choisi d'orienter mon projet et parcours professionnel vers le domaine de l'industrie et du nucléaire, en gestion de projet, R & D ou sûreté nucléaire.

C'est ainsi que j'ai réalisé mon stage de fin d'étude sur le site de DGA Techniques terrestres (Ministère de la Défense) à Bourges et mon sujet principal a porté sur une analyse de la conformité des installations avec générateurs de rayons X au regard de la norme NF C 15-160 (version de 1975 et celle révisée de 2011).



Mes compétences :

Informatique

Programmation orientée objet

Radioprotection

Imagerie médicale

Physique subatomique

Détection des rayonnements

Physique nucléaire

Dosimétrie

Neutronique

Modélisation

QHSE

Codes de calculs

Radiobiologie

Métrologie

Spectromètre d'absorption atomique

Génie 2000

Scintillateur liquide

C++

PCR secteur "Industrie et Recherche"

APOLLO2

GEANT4

TRIPOLI4

MATLAB MATHWORKS

MICROSHIELD