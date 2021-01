Philippe BECHON

Je suis le Ressources Manager de Delta S.I, cabinet conseil en stratégie et management des organisations, qui fédère des experts indépendants autour d'un modèle atypique de mutualisation des compétences.



Mes fonctions consistent à identifier et pré-qualifier les nouveaux consultants-partenaires et à animer l'équipe d'intervenants qui font partie de notre plateforme.



Pour exercer mes fonctions, je capitalise sur une double formation d'ingénieur et de manager ainsi que sur 20 ans d'expérience en SSII.



Si vous êtes consultant(e) indépendant(e) et souhaitez vous rapprocher d'une équipe de travail performante en gardant votre pleine autonomie, n'hésitez pas à m'interroger sur notre modèle et nos opportunités...



Mes compétences :

Conseil

Management

Organisation

Pilotage

portage salarial

Qualité

Ressources humaines

Stratégie

Système d'Information