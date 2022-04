Abdeillah MABKHOUT

Bonjour, et bienvenue sur ma page d'accueil viadeo, je vous remercie de vous y être attardé.



Je suis passionné par les technologies de l'information et j'ai porté plus particulièrement mon choix sur les produits Microsoft parce qu'ils parlent à tout le monde.



Avec plus de 15 ans d'expérience dans le conseil et les services informatiques, j'ai acquis, consolidé des compétences et un savoir-faire dans l'organisation, la conduite et gouvernance de projet aux forts enjeux Client.



Mes compétences :

Sql server 2005

Sql server 2008

SSRS

UML, Merise

Langage SQL

Sunopsis

SSIS SSAS

Analyse Décisionnelle

SGBD

Neolane

POWER AMC

Conduite de projet

Javascript

Transact SQL

XML

Mdx

Gestion du risque

Intégration

Développement logiciel

Gestion budgétaire

Agile Development

Agile Scrum

Big Data

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Management