Abdel AFARTOUT

Toujours soucieux de vous apporter un meilleur service, MUST Filiale d'IDEX déploie un réseau d'hommes et de femmes compétents et disponibles.



Nos certifications sont la représentation de cette recherche permanente dans la qualité de services...



Soucieux de vous apporter un service unique et un confort au quotidien

avec un seul interlocuteur, MUST s'engage à y répondre avec Globalis notre contrat Multiservice clé en main.



Globalis couvre l'ensemble des prestations de maintenance et de dépannages existant dans les logements. Afin de vous garantir un fonctionnement durable de vos équipements nous mettons en oeuvre les moyens techniques et le personnel qualifiés nécessaire.



Un réseau d'agences de proximité près de vous, nous permet d'intervenir immédiatement auprès de vos locataires.



MUST est un prestataire formé aux engagements Qualibail, qualité de service. Ce qui nous permet de mener avec vous chaque jour des actions pour améliorer le confort de vos locataires et de leurs installations.



MUST possède également la certification ISO 9001, PGN-PGP, Qualibat et APSAD.



Les prestations Multiservice



•Plomberie sanitaire

•Robinetterie

•Chauffage individuel gaz/fioul/solaire

•Production individuelle d’eau chaude sanitaire

•Chauffage électrique

•Ventilation mécanique contrôlée

•Menuiserie et serrurerie Quincaillerie

•Electricité

•Ramonage

•Sécurité du logement (ROAI, flexible gaz, garde corps, Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée)

•Travaux neufs ou de réhabilitation

•Secteur habitat collectif ou individuel

•Bureau d'étude

•Diagnostic technique

•Coordination et suivi de chantier

•Remise aux normes d'installation

•Maintenance et entretien : Dépannage et mesures conservatoires



