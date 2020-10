Abdel BENMILOUDI

Gére et anime une équipe de Conducteur de ligne et de préparateur conditionneur. Analyse les charges et la disponibilité des moyens affecte les ressources adaptées en fonction des besoins assure l accueil de l équipe et le passage de consignes.





Habilitation en interne.





2010 : : GUIGNARD Robotisation



2013 : Habilitation elect non électricien (CG conseil)



2014 +2016 : Recyclage SST (CG conseil)



Habilitation de conduite de pont roulant. Pontier



2016 : Manipulation extincteurs (dubernard + apave)



Evacuation incendie en 2016.



Mes compétences :

régleur en injection plastique