Fort de plus de 20 ans d'activisme dans le e-Pop au sein de: TOO LEUST, LE TRIANGLE D'OR et Le BUG LOO SAF Live Band.



En 1978, à l'âge de 7 ans, l'enfant prodige de Thiès quitte son pays natal le Sénégal pour la France qui deviendra son nouveau terrain de jeu.

Abdel Razak Traore dit " Le Saint " est un Talent, Auteur, Compositeur et Interprète né le 03 avril 1971 vers 08h00 du matin à Dakar.



En 1988, il fera ses premiers pas Artistiques en qualité de Danseur ( Up Rock ) dans un groupe alors réputé dans toute la région Parisienne : " THE FULL FORCE ".

A cette époque, c'est le tout début de la Tendance HIP HOP, il créera son premier groupe, en compagnie de son jeune frère: Ousmane Traore a.k.a OTMC (Dubmatique ) le 77 PANIQUE A BORD, ils seront ensemble le dimanche après-midi sur la piste de la Main Jaune et sur la scène du Bataclan à Paris.



En 1998, l'intenable Balle2Match au sortir de l'aventure du premier TOO LEUST dans les bacs ( Le Présent Se Conjugue Au Futur- 1995 ) devient Abdell Le Saint et signe enfin son premier album solo chez BMG/RCA.



En 2008 de retour après 3 ans passés à Montréal avec son Frère et son Ami, les deux membres fondateurs de Dubmatique.

Ab Del Razak revient sur Paris et fonde le Divine Style Music & Management.



Grace à Dieu il fêtera ses 20 ans de Hip Hop, Entertainer des Temps Modernes, Ab Del Razak prêche la bonne parole sur de la bonne musique, celle qui remue les cœurs tout en adoucissant les mœurs:



2018 Raisons d'Aimer: La Musique qui sonne et qui a un sens...



Compétences



Auteur - Interprète - Coach Artistique - Préparateur Mental - Producteur Exécutif - Conseil en Développement Personnel - Force de Propositions - Animateur de Brainstorming - MaraGourou & Médecin de l 'Âme -



Mon Objectif est d'accroître sans cesse mes Compétences, mon Expérience dans le domaine de l'industrie Musical et du Spectacle Vivant.

Dans un futur proche, je souhaite diriger, développer un Label Musical, une Salle de Spectacle et/ou un Espac