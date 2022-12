Sentya ROUTOUANG IAD FRANCE PARIS

Sentya ROUTOUANG, mandataire immobilier indépendant rattaché au réseau iad France. J'occupe à ce titre la position de conseiller immobilier iad* sur la ville de PARIS. J'ai appris à connaître parfaitement ce secteur et ses spécificités. À l'écoute de vos besoins, je vous apporte mon aide dans le cadre de votre recherche d'un nouveau bien.

D'autre part, mon statut d'indépendante vous apporte d'autres garanties.

En premier lieu, ma flexibilité dans la gestion de mes projets et la prise de rendez-vous clients.

Je peux donc me rendre aisément disponible sur PARIS et ses environs et être à vos côtés pendant toutes les étapes de votre projet immobilier.

Vente ou Achat de biens à PARIS, je me ferai le plaisir de vous conseiller sur tous les aspects pratiques liés à votre projet.



@ sentya.routouang@iadfrance.fr



Au plaisir de vous lire, rencontrer



Agent commercial indépendant de la SAS I@D France (sans détention de fonds) immatriculé au RSAC de PARIS sous le numéro 750771560. Tous les conseillers iad sont des agents commerciaux indépendants de la SAS I@D France (sans détention de fonds) immatriculés au RSAC, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France.

