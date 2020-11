Abdel SMAIL

TECHNICIEN AJUSTEUR . MONTEUR MAP

Compétence Professionnelle Domaine d’interventions : Mécanique de précision (Ajustage), Maintenance Industrielle.montage

• Lecture d’un plan choix de l outillage

• Utilisation d’instruments de mesure, habilité gestuelle, travail de précision.

• Réparation et réalisation d’interventions.

• Initiation et encadrement des utilisateurs à la conduite de matériel, contact clientèle.

• Surveillance de l’évolution de paramètres liés aux équipements.

• Interprétation et analyse de résultats.

Expérience Professionnelle 2005 -2011 st mimap . st mecatech .st mecatrans industries bertrandt s s a s

Ajusteur monteur M A P pour ABB FRANCE

 Déplacement en SUEDEpour abb France montage et mise au point outillage

 Montage préhenseur .montage mise au point machines spéciales

 Mise au point machines ferrage. Montage et installation automatiser psa projet a9

 Ajustage de pièces hyperfréquence pour satellite chez hypertechnologie

 Projet a9 psa Poissy montage mise au point machines ferrage b78 vigo Espagne

 Installation Mise en route ligne de production berceau et traverse psa meudon

2004 - Synergie et Poissy pour TMS

 Montage mise au point machine spéciales automobiles Sandouville et Flins

 Montage banc d'essai pour Renault f1

2003 - 1999 STE SEMCI PARIS

 Ajusteur M A P P3

 Ajusteur monteur P3 machines spéciales pour automobiles sur site RENAULT PEUGEOT CITROEN en France et étranger

 Mise au point machines ferrage Sagem mante la ville

 Monteur électromécanicien

 Montage sous ensemble mécanique et moteur pour Airbus Industrie

 Superviseur mécanique

1998 - 1996 STE MASER PARIS

 Ajusteur monteur P3.

 Montage Machines Spéciales.instalation mise au point pour renault flins

 Maintenance technique sur lignes automatisées.

1995 - 1992 STE S E H CHANTELOUT LES VIGNES

 Ajusteur monteur P3.

 Montage machines spéciale ferrage automobile

 Montage marbres de contrôles et installation sur site.

1988 - 1994 Ste ALSTHOM NANCY

 Mécanicien ajusteur régleur. Mécanicien ajusteur .montage machines spéciale

 Montage de turbines et moteurs.

 Montage de divers ensembles mécanique pour airbus.

Formation 1981 cap mécanicien ajusteur stage mrsma 1993 bac f1









Mes compétences :

Monteur

Regleur

Ajusteur