Bonjour, je suis un auto-entrepreneur indépendant, ma spécialité commercialisation des produits et services via la digitalisation du marketing mobile via mon application propre: pubwebmarketing qui en cours de traitement chez les spécialistes de la création des sites et applications adapté à nos besoins et au besoin de nos clients.



Mes compétences :

Leader en marketing digital et communication

Managed Services

Communication