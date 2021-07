Victorine Ndjira Diouf NDIAYE

Après avoir acquis une expérience dans la vente des bijoux,des vêtements,des accessoires de mode ...j'ai créé ma propre entreprise de fabrication et de ventes de cadeaux en 2000

L'Espace Beaute Yagora.

En 2009 mon réseau s'est agrandi à 3 boutiques; en 2008 j'ai été excellence darling 2008 .

En 2010 j'ai débuté un partenariat d'export vers la france et l'allemagne . En 2013 avec le projet OVOP j'ai été sélectionnée comme excellent OVOP 2013. J ai pu accédé au marche des foires nationaux et internationaux. En 2014 j'ai été sélectionnee comme technologie innovante par l'Institut de technologie alimentaire( ITA) et coopération senegalo-italienne.

En 2014 j'ai intégré une grande société américaine de marketing nommée Clubshop Rewards. Maintenant je suis représentante de cette société au senegal et dans le monde entier je recrute et forme des partenaires du clubshop ici au Senegal et ailleurs. Je suis agent de paiement international au compte de la même société.

Je suis copropriétaires d'un hôtel à palmarin en bordure d'Atlantique

J'assume la gérance depuis 2006.



Mes compétences :

Ambition

Commerciale

Négociatrice

Patience

Stratégie

Négociation

Styliste

Creatrice de nouvelle technologie

Teinture

Tissage

Dessin

Formatrice

French

Creatrice de mode