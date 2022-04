Recherche assurance professionnelle ou emploi de convoyeur automobile...



J'ai du suspendre mon activité de convoyeur automobile démarré en avril 2014 car la compagnie d'assurance n'a pas souhaité reconduire mon contrat.

Après plus de 5 mois de recherche infructueuse, je suis toujours à la recherche d'une compagnie, voir d'un emploi de convoyeur automobile au sein d'une entreprise.

Etudie toute proposition.

Cordialement

Sylvain PROTIAUX



Bonjour et bienvenue sur mon profil



"Vous êtes pressé, c'est urgent, contactez-moi !"



SP46 CONVOYAGE

« Je vous livre votre véhicule partout en France et pays limitrophes, en le conduisant »



Entreprise de convoyage de véhicules légers ( < 3.5T), basée proche de Cahors et de l'A20, dans le Lot (46) en région Midi-Pyrénées.



Services proposés:

- Aux professionnels de l'automobile, constructeurs , concessionnaires, garagistes, carrossiers, mandataires, loueurs, aménageurs de véhicules spéciaux...

- Aux assurances et services d'assistance...

- Aux sociétés et entreprises…

- Aux particuliers, lors d'un achat ou d'une vente, rapatriement de votre véhicule après réparation, un déménagement, maladie, accident en vacance, livraison à votre hôtel, à l'aéroport, à la gare, au port, retrait ou suspension de permis, passage au contrôle techniques...



Tout type de véhicule léger de moins de 3,5T

Tourisme, sportive, loisir, collection, utilitaire…



Tarifs calculés au plus juste tout compris sans mauvaises surprises

(Auto entrepreneur, pas de TVA facturé)



La rémunération du convoyeur

(Prestation, assurance tous risques, w garage)

Les frais d’approche et de retour du convoyeur

(Autocar, taxi, train (-50% sur tarifs), ferry, avion, repas, hôtel)

Les frais de déplacement du véhicule

(Carburant, péage d’autoroute, pont, tunnel, ferry, parking)



Prestation de qualité

Respect du contrat établi, des délais et horaires tout en respectant la réglementation du code de la route et des temps de repos.

Respect et soin du matériel confié, état des lieux du véhicule avant le départ et à l’arrivée.

Assurance tous risques COVEA et W garage.

Joignable à tout moment durant la prestation.



Quelques références clients...

Ils me font confiance et font appel à mes services:



- PEUGEOT MONTPELLIER, Grands garages de l'Hérault, 34000 Montpellier.

- BABCOCK WANSON (CNIM), 47600 Nérac.

- EP IMPORT, 62270 Frévent.

- CARDINAL AUTOS, Spécialiste Alfa Roméo, VN, VO toutes marques 19100 Brive-la-Gaillarde.

- MC AUTOMOBILES, 46230 Lalbenque -Array

- OXYLIO agence du Cher,18220 Sainte Solange.

- EUROPCAR, agence de cannes, 06400 Cannes.

- PARCOURS OCCASION, 33127 Martignas-sur-Jalle.

- PUBLICIS, 75008 Paris.

- BCP Automobiles, 32550 Pavie.

- PARCOURS OCCASION, 69800 Saint-Priest.

- PUBLICIS LIFE BRANDS, 92150 Suresnes.

- PARCOURS OCCASION, 06250 Mougins.

- ALLIOS, 13011 Marseille.

- SEB AUTO 45, 45430 Mardié.

- HUFGARD AUTO, 63825 Blankenbach (Allemagne)

- CITROËN SOGAME, 77240 Melun.

- FCA Motor Village Paris, 75019 Paris.

- BLANCOLOR DISTRIBUTION, 30133 Les Angles.

- AUTO QUALITE IMPORT, 60480 FROISSY.

- TOP AUTOVERTRIEB GMBH, 85254 Sulzemoos (Allemagne).

- VEHICULE IMPORT PYRENEES, 09400 TARASCON SUR ARIEGE.

- GARAGE RAES BRUGGE, Oostende steenweg 115 8000 Brugge (Belgique)

- A.D.E.S, 44117 Saint André des eaux.

- DELPY AUTOMOBILES 19100 Brive-La-Gaillarde.

- SBT AUTOMOBILES 91650 Breux-Jouy.

- LAURIER AUTO 34670 Baillargues.



Vous pouvez dés à présent envoyer vos demandes de devis.

Pour cela quelques informations requises:

Date, heure et adresse précise du lieu de prise en charge.

Date, heure et adresse précise du lieu de livraison.

Genre, marque, modèle, énergie et puissance du véhicule.



Réponse rapide assurée.



Un devis ? C’est gratuit !



06 03 19 51 63

sylvainprotiaux@gmail.com

515 085 009 RCS CAHORS



Retrouvez-moi sur mon site: http://sylvainprotiaux.vpweb.fr



Au plaisir de vous rendre service.



Mes compétences :

Auto entrepreneur

Automobile

Chauffeur

Conduite Automobile

Entrepreneur

Location Courte Durée

Location longue durée

Parc automobile

Sport

Tourisme