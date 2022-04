Consultant et chercheur ESS, Master en Economie. Expérience en Formation, Etudes, promotion et management de projets de développement. Conception et mise en œuvre de stratégies et de plans de communication adaptés aux diverses entités. Polyvalence: économie, associatif, projets de développement. Connaissance de la réalité de l’école rurale dont la problématique, développement rural du Maroc.