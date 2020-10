Daniel OLLIVIER (OLLIVIER)

Mon métier est de réaliser des interventions (conseil, formation, conférence) sur le développement de l'efficience managériale et la conduite des changements à forte implication humaine.



J'apporte des repères et des outils aux managers pour tirer profit des transformations de leur environnement professionnel : transversalité de l'organisation, management à l'ère du digital, intégration des membres de la Génération Y et Z.

www.thera-conseil.typepad.com



Le management vit aujourd'hui une transformation en profondeur avec le télétravail, les outils collaboratifs du web 2.0, le fonctionnement en mode réseau... et le manager doit rapidement s'adapter à cette nouvelle donne ...

http://thera-conseil.typepad.com/20/



Les nouvelles générations au travail (Y et Z) disposent d'aptitudes intéressantes au regard des besoins du marché mais ils ont une autre relation au temps, à l'organisation et à l'autorité. Cela oblige à repenser les pratiques de pilotage et d'animation. En arrière plan se profile un autre enjeu : la capacité à faire travailler ensemble plusieurs générations.

www.thera-conseil.typepad.com/generation_y/



Les modalités d'intervention sont définies en fonction de vos besoins, spécificités et contraintes dans une démarche de conduite du changement qui prend en compte la culture de votre entreprise et les résultats attendus.



THERA Conseil -

21, avenue émile Boissier - 44 000 - Nantes

06 30 24 53 89

thera.conseil@numericable.fr







Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Coaching

Formation

Accompagnement

Management