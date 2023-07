Gaëlle BLADIER

Particulièrement sensible à l'impact de la formation des managers sur la performance et les organisations, ainsi que sur les individus, les équipes et la Qualité de Vie au Travail, j'accompagne depuis 5 ans (en français et en anglais)



--> organisations

--> dirigeants, managers et collaborateurs

--> équipes et personnes



dans leur épanouissement, par des actions de:



--> FORMATION

. . .• Management

. . .• Accroissement de la Performance par la connaissance de soi et le management centré sur

. . . . ses collaborateurs

. . .• Stress et RPS (Risques PsychoSociaux)

. . .• Gestion des conflits et des incivilités

. . .• Communication



--> COACHING

. . .• Individuel (développement professionnel ou personnel)

. . .• d'Equipes (management ou accompagnement du changement, médiation dans des conflits,...)



--> BILAN DE CARRIERE ou de COMPETENCES, ateliers CV et TRE (Techniques de Recherche d'Emploi)





Auparavant cadre et manager pendant 15 ans, j'ai évolué dans des rôles d'interface, tant dans de grandes entreprises que dans des PME et TPE, françaises et internationales.



J'ai ainsi participé à des changements majeurs dans des environnements humains complexes, à des moments critiques :

- croissance exponentielle et internationalisation dans un groupe du CAC40

- ouverture d'un hôtel de luxe et création de son spa

- reprise après dépôt de bilan dans l'industrie

- cessation d'activité en cabinet d'avocats international.



Passionnée depuis toujours par l'être humain et son évolution, je me suis formée au coaching (certifiée et supervisée), aux techniques de formation et du bilan de carrière ainsi qu'à l'accompagnement avec des professionnels de la systémique, de l'approche rogerienne et des thérapies psycho-corporelles.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching individuel

Développement des compétences

Coaching d'équipe

Conseil en management

Management

Formation professionnelle