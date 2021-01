Karim REGGAD

Depuis toujours, je suis passionné par les ressources de l'humain. C'est d'une manière très précoce que j'ai commencé à pratiquer des disciplines de connaissance de soi et de thérapie. Au cours des années 70 et 80 j'ai fait une immersion totale dans les approches de la psychologie humaniste.

Je suis - entre autres - formé à la Gestalt, au Psychodrame, à la Systémique, la méthode Vittoz, l'hypnose... Mon parcours me permet d'exercer mes compétences dans différents cadres professionnels : la formation ; le coaching ; la thérapie ; la consultance ; la recherche.

Mes passions :

Le potentiel humain, la créativité, stimuler l'efficacité personnelle et collective, permettre la rencontre et la conjugaison créative des différences culturelles, ethniques, sociales, professionnelles. La gestion du stress et des conflits, le bien être au travail, le coaching, le management et le fonctionnement d'équipe font partie de mes sujets de prédilection.

J'endosse aussi avec plaisir les casquettes de metteur en scène ou de conteur. Je suis passionné par la danse, la musique, l'art en général.Pendant près de 20 ans, j'ai investi une partie de mon temps et de mon énergie dans la création et le management de spectacles de comédies musicales. Celles-ci mobilisant différents corps de métiers et jusqu'à 150 personnes d'origines culturelles et sociales différentes.

Riches de ces expériences multiples, je continue l'exploration et la découverte de moyens de développer l'efficience individuelle et collective, d'améliorer la communication et la santé relationnelle.

J'établis des ponts et des transferts de compétences entre différents univers culturels et socio-professionnels.

C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous ou apporterai mon concours à des projets motivants.

Cordialement.

Karim M.Reggad



Karim M.Reggad

Coaching - Formation - Supervision

Tél : 06.10.28.44.73 - 09.54.33.88.62



karimreggad@yahoo.fr



http:vpa-entreprises.com

www.grainesdebienetre.com



http://www.viadeo.com/hub/accueil/?containerId=0026h3umcldcn0k



Mes compétences :

SUPERVISION ET RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Coaching

Formation professionnelle

Consultant

Thérapeute psycho corporel

Service

SUPERVISION

ACCOMPAGNEMENT

FORMATION