Didier GAUTREAU

TERS’EA est née de notre forte implication dans le Handicap depuis 15 ans convaincus de la nécessité d’une structure faisant le lien entre les personnes handicapées et le monde de l’entreprise.

Dans ces activités TERS’EA aide ses partenaires et clients à mener à bien leur projet économique et social en leur proposant des services en centre de contacts du détachement de personnel (mise à disposition dans votre Entreprise) des prestations sur notre site et de la vente de produits éthique, notre objectif étant le retour à l’emploi dans le milieu ordinaire des travailleurs en situation de handicap.



Chaque jour, de par nos activités, nous faisons connaître et reconnaître le travail des personnes handicapées et apportons notre soutien à des associations et organismes oeuvrant pour le handicap en leur reversant une partie de notre chiffre d’affaires.



C’ est une entreprise qui possède une vocation sociale spécifique,elle doit employer dans son effectif au moins 80 % de travailleurs handicapés.



L’ entreprise adaptée propose aux personnes handicapées de travailler dans des secteurs très divers tels que l’industrie(électronique, agro-alimentaire, imprimerie…)et les services (fabrication et ou conditionnement de produit, bureautique, espaces verts, restauration…)dans des conditions adaptées à leur possibilité »



Les entreprises adaptées ont pour mission d’intégrer durablement les personnes en situation de handicap dans l’emploi, dans des conditions adaptées à leurs besoins. En grande partie autofinancées, elles font pleinement partie du marché du travail, qu’elles contribuent à enrichir par leur dynamisme et leur forte volonté d’innovation sociale.



