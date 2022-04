EX DG de DAP sa société spécialisée dans la serigraphie et le numérique.

Didier Gautreau né le 28 janvier 1954 à Abidjan .a travaillé pendant 18 ans chez Jean Abile Gal avant de me lancer à mon compte en rachetant DAP .J'ai racheté cette affaire sans connaitre ce secteur et en en une dizaine d'années DAPsa est devenu le leader des supports publicitaires en Afrique de l 'ouest avec un CA avoisinant les 2milliards.

A 58 ans j'ai encore le gout de l'aventure et je suis pret à m'investir dans de nouveaux secteurs tout en ayant un un amour particulier pour le domaine agro industriel en particulier le kko et le KFE .