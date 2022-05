Sebastien LE COZ

Natif de la pointe Finistère, inspiré par un esprit d’aventure et une conscience d’équipage, j'ai toujours été tourné vers l'international.



C'est ainsi que pendant mes études et ma coopération j'ai eu l’opportunité de me développer au sein de l’association internationale AIESEC et m’expatrier aux USA puis dans le Nord de l’Europe. A 24 ans j'ai co-créé ma 1ère société en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que notre avenir ne peut se limiter à la France. On a tout à gagner à s'ouvrir au reste du Monde. Ce n'est pas si compliqué. On peut réussir. Les marchés sont là. Les risques se gèrent et se contrôlent. Il faut juste de l'ambition, de l'envie.



A l'international il faut se battre sur le terrain. Il faut être pragmatique. L'approche doit être Globale. Accompagner un projet c'est aller chercher la réponse à chaque question, sans exception.

C'est toujours une aventure et l'expérience est donc fondamentale pour réussir. Une préparation rigoureuse est nécessaire. Il faut :

• Analyser le projet d'entreprise et les aspirations de son/ses dirigeant(s)

• Elaborer la bonne stratégie et sécuriser les fondamentaux, notamment financiers

• Constituer une équipe sur mesure, à la fois légère et structurée

• Préparer le lancement sans négliger le moindre détail

• Suivre le déploiement afin d’anticiper les aléas qui surviendront



Tout au long de ces étapes, l'approche doit être souple, efficace et fondée sur la pratique du terrain. L'expérience est la clé pour écourter le retour sur investissement et limiter les risques.



L'international devient à la portée de tous notamment grâce à internet. Il s’agit d’une nouvelle révolution industrielle, celle du 21ème siècle. Ce fait s'impose à nous tous. Il faut donc ne pas le subir mais le vivre comme une opportunité. L'international c'est maintenant et le « booster » de notre croissance. Notre ennemi c'est nous-mêmes. Il nous faut croire en nos capacités.... Réussir est à notre portée à condition de le désirer.



Mes compétences :

Finance

Finance International

International