Spontané, chaleureux, dynamique, travailleur et ayant une personnalité qui m'est propre je suis désireux d’acquérir davantage d’expérience.



Mes facilités d'adaptation, mon sens du relationnel et mes compétences linguistiques et informatiques me permettront d'intégrer facilement une équipe tout en conservant une certaine autonomie et de la rigueur.