Abdelaaziz ALOU

Après avoir décroché un diplôme de cadre à l'ENCG (Ecole Nationale de Commerce et de Gestion) d'Agadir en Gestion Financière et Comptable, j'ai intégré GTR (1 milliard de Dirhams du CA et un effectif de 950)en tant que Responsable Administratif et Financier en assumant les missions suivantes:



***Volet Comptabilité et Finance:



-Le contrôle des opérations comptables;

-Le contrôle et Visa des factures fournisseurs;

-Le contrôle et suivi des stocks;

-La participation à l'élaboration des différents états de fin de mois (Chiffre d'affaire, Rapport d'activité);

-Préparation des contrats de construction dans le cadre de la norme IFRS-IAS 11;

-La préparation et la comptabilisation des factures clients et des encaissements du centre;

-Préparation des éléments nécessaires aux commissaires aux comptes.

...





***Volet Contrôle de Gestion:



-La participation à l'élaboration et le suivi du budget;

-La préparation en collaboration avec le chef de centre des prévisions d'encaissement;

-La veille au respect et à l'application des procédures du groupe et des règles comptables et fiscales ;

-L'évaluation des fournisseurs dans le cadre du Système de Management Qualité (SMQ).



***Volet Administratif:



-Le suivi administratif des marchés depuis l?ouverture jusqu'à l'achèvement du marché;

-Le suivi administratif du personnel (Contrats de travail, Contrats de bail, mesures disciplinaires et licenciement; déclarations maladie, accidents de travail...) ;

-Le suivi et la relance des cautions (réceptions définitives et mains levées des cautions) ;

-Le suivi des dossiers de paiements de droits d'extraction;

-La rédaction et suivi des contrats de location de terrain ;

-Le suivi et la déclaration des sinistres RC (Responsabilité Civile), TRC (Tous Risques Chantiers) ;



***Volet Recouvrement:



-La relance des clients du centre et information de la hiérarchie ;

-L'animation des réunions de balance clients avec les ingénieurs et conducteurs de travaux;

-Le suivi des dossiers contentieux en relation avec le service juridique, et représentation de la société auprès des Administrations ;

-Mise à jour des fiches Marchés par client ;



***Volet Reporting:



-SP 'Situation Périodique'

-Tableau de bord RH;

-Tableau des indicateurs.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit